Ciudad Obregón, Sonora.- Un episodio más de violencia se vivió en Ciudad Obregón; este fue afuera de un conocido antro de la ciudad que se ubica por la calle Miguel Alemán, donde dos jóvenes quedaron como lesionados tras una balacera. Los hechos se registraron la madrugada de este lunes 17 de noviembre de 2025 en la zona norte de la ciudad y generaron pánico entre los asistentes a conocido establecimiento.

De acuerdo con el reporte de los hechos, se informó que la agresión ocurrió a eso de las 2:45 horas de la mañana de este lunes, en las afueras del concurrido centro de diversión nocturna, el cual ya ha sido escenario de diversos hechos del género policiaco. Aunque no se revelaron detalles del hecho, se sabe que ocurrió en el exterior del antro y que las víctimas quedaron por fuera del establecimiento ubicado en la acera de la calle Miguel Alemán entre calles Mayo y Yaqui.

Balacera fuera de antro en Ciudad Obregón: Dos jóvenes son atacados a balazos; hechos generan pánico

Después de los hechos se dio aviso al número de emergencias 911 y al sitio llegó la Policía Municipal de Cajeme, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron de manera rápida a los lesionados y, debido a la gravedad de las heridas, tuvieron que trasladar a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el otro fue llevado por una unidad de la policía. De momento no se conoce cuál es su estado de salud. Tampoco se conocen más datos particulares de las víctimas; solamente se sabe que son jóvenes y ambos son del sexo masculino, según información extraoficial.

El perímetro fue acordonado por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para resguardar la escena de la agresión y levantar los indicios balísticos y otros vestigios. De las pesquisas quedaron a cargo oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Asesinan a uno en la colonia Cajeme

Horas antes del ataque en el antro, se registró uno en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, donde murió un joven de 18 años que fue identificado como Leonardo R.R. Los hechos sucedieron en la calle María Greever, entre Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez, a eso de las 21:00 horas. La víctima quedó tendida a un costado de un vehículo pick up, donde, a pesar de que llegaron paramédicos de la Cruz Roja a auxiliarlo, ya no contaba con signos vitales.

Asesinan a uno en la colonia Cajeme

Fuente: Tribuna del Yaqui