Camión de pasajeros se pasa el rojo del semáforo y embiste vehículo; hay tres lesionados

Torreón, Coahuila.- La tarde de este lunes 17 de noviembre de 2025 se registró un aparatoso accidente de tránsito en pleno Centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, en el cual estuvo protagonizado por un camión de pasajeros de la ruta Dalias de Sur que se impactó contra un vehículo compacto. El percance vial dejó como saldo preliminar a tres personas lesionadas, quienes requirieron ser trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el incidente ocurrió alrededor de las 15:45 horas y tuvo lugar en el cruce del bulevar Revolución y la calzada Cuauhtémoc, cuando el autobús se desplazaba sobre el mencionado bulevar con dirección de oriente a poniente, mientras que el automóvil Chevrolet Chevy, color blanco y modelo atrasado, transitaba sobre la citada calzada con rumbo de sur a norte.

Testigos del hecho señalaron que el camión presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y continuó su camino, lo que derivó en el choque con el vehículo anteriormente descrito. El impacto provocó que el Chevy fuera arrastrado algunos metros hasta quedar bajo un puente vehicular. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para auxiliar a los ocupantes del automóvil identificados como María Ángela 'N.', de 17 años; Maikol Estif 'N.', de 22; y Patricia Pérez 'N.', de 49 años.

El percance vial dejó como saldo a tres personas lesionadas.

El conductor identificado como Maikol 'N.' presentó lesiones menores y no requirió atención médica especializada, mientras que los otros tripulantes resultaron con múltiples contusiones y por tal motivo fueron trasladados a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hasta el lugar de los hechos acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil, Tránsito y Vialidad para cumplir con las diligencias correspondientes.

El tráfico vehicular en la zona quedó cerrada momentáneamente, mientras que las autoridades se encargaron de las averiguaciones previas del caso para deslindar responsables y se entrevistaron con el operador de la unidad que se identificó como Édgar Eduardo 'N.'. Peritos municipales revisaron un video para determinar con precisión el desarrollo del choque. Finalmente, una grúa particular retiró los vehículos involucrados hacia el corralón municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui