Canadá advierte sobre viajes a Sonora y otros 12 Estados por aumento de violencia y crimen

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Canadá emitió una actualización en sus directrices de viaje para los ciudadanos que planean visitar México, ajustando sus recomendaciones para reflejar las condiciones de seguridad actuales en regiones específicas del país. Lejos de ser una prohibición general, la medida busca orientar a los viajeros para que tomen decisiones informadas y prioricen su seguridad, distinguiendo claramente entre zonas de precaución y los populares destinos turísticos que continúan operando con normalidad.

La principal modificación consiste en aconsejar a los ciudadanos canadienses que reconsideren los viajes no esenciales a 13 Estados, debido a la actividad de grupos delictivos. Los Estados mencionados en esta guía son: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Las autoridades canadienses mencionan que en estas áreas pueden ocurrir enfrentamientos de manera esporádica, por lo que se ha desplegado a fuerzas federales mexicanas para reforzar la seguridad.

Sin embargo, es fundamental destacar que esta recomendación no es una medida generalizada y presenta importantes excepciones. El Gobierno canadiense reconoce explícitamente la seguridad de los principales centros urbanos y corredores turísticos dentro de estas mismas entidades. Por ejemplo, en Sonora, la advertencia no se aplica a destinos como la capital, Hermosillo, ni a los populares enclaves costeros de Guaymas, San Carlos y Puerto Peñasco.

De manera similar, en Chiapas, los viajeros pueden visitar con tranquilidad joyas turísticas como las ruinas de Palenque y las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. En Guerrero, se mantiene abierto el acceso al binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo, sugiriendo como mejor práctica llegar por vía aérea. Más allá de las regiones específicas, la guía ofrece una serie de consejos prácticos para garantizar una estancia segura.

Se recomienda a los viajeros desplazarse preferentemente durante el día, planificar sus rutas con antelación, y mantenerse al tanto de la actualidad local a través de medios de comunicación fiables. Asimismo, se sugiere tomar precauciones estándar, como estar atento al entorno al utilizar cajeros automáticos. Para poner la situación en perspectiva, el propio informe contextualiza que los índices de delincuencia y secuestro en México se mantienen en niveles comparables a los de otros importantes destinos turísticos internacionales, como España e Italia.

Esto deja en claro que, como en cualquier viaje al extranjero, la clave reside en la prevención y la conciencia situacional. En resumen, la actualización de Canadá no busca disuadir el turismo en México, sino promover un enfoque de viaje más informado y consciente, permitiendo a sus ciudadanos disfrutar de la vasta oferta cultural y natural del país mientras toman las precauciones adecuadas en áreas designadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui