Choque en el Centro de Hermosillo: Bomberos rescatan a conductor atrapado en su vehículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 17 de noviembre, un accidente de tránsito tuvo lugar en un concurrido cruce de la colonia Centro de Hermosillo, lo que requirió la presencia de distintas corporaciones de emergencia para atender la situación y asegurar el bienestar de los involucrados. El suceso, registrado cerca de las 13:00 horas en la calle José María Yáñez y la avenida Gastón Madrid, involucró a dos vehículos.

Uno de ellos, una camioneta tipo pick up, sufrió los daños más evidentes, la cual se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al lugar acudieron unidades del Departamento de Bomberos, cuyo equipo de rescate encontró que el conductor de la pick up se encontraba atrapado dentro del automóvil. Dicha unidad había recibido un golpe directo en la puerta del piloto, lo que atascó el mecanismo y bloqueó la salida.

Los bomberos procedieron con las maniobras necesarias para liberar la puerta, permitiendo el acceso a los servicios médicos. Paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya se encontraban en el sitio, brindaron atención primaria a los dos ocupantes de la camioneta. El conductor fue valorado por contusiones en su pierna izquierda, mientras que el copiloto recibió atención por una condición de salud preexistente.

Ninguno de los dos presentaba lesiones consideradas de gravedad. Ambos fueron trasladados a un hospital para una valoración médica completa y descartar cualquier complicación. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo se encargaron de la gestión de la escena, asegurando el perímetro y dirigiendo el tráfico para restablecer la circulación. Asimismo, iniciaron la recopilación de información el deslinde de responsabilidades.

El automóvil se impactó contra un poste tras el choque

Cabe mencionar que la tarde de este mismo lunes se generó una movilización por parte de autoridades locales y estatales en calles del Centro de Hermosillo, por el presunto mal funcionamiento de un transformador subterráneo. El suceso provocó que los comercios y locatarios de la zona se tuvieran que cerrar y retirarse del lugar, mientras que las instancias competentes se encargaron de atender el percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui