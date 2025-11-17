Ciudad Obregón: Identifican a mujer asesinada frente a vivienda en la colonia Eusebio Kino

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras permanecer días en calidad de desconocida, la mujer que perdió la vida en un ataque armado ocurrido al sur de Ciudad Obregón fue formalmente identificada por sus familiares. Se trata de Rocío Elizabeth T. O., de 42 años de edad, cuya identidad fue confirmada el pasado viernes, poniendo fin a la incertidumbre que rodeaba este lamentable suceso ocurrido el pasado miércoles 12 de noviembre.

El proceso de identificación se realizó en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público especializada en homicidios dolosos. Fue en este lugar donde los deudos de la víctima se presentaron para realizar el reconocimiento del cuerpo, que había sido resguardado en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde la noche que sucedió el crimen. Con este trámite, la familia podrá iniciar los servicios funerarios correspondientes.

Rocío Elizabeth, quien vivía en la colonia Cortinas, fue víctima de una agresión directa con arma de fuego la noche del pasado miércoles, en las calles Misión El Sáric y Misión El Cucurpe, de la colonia Eusebio Kino, Ciudad Obregón. Según los primeros informes de las autoridades, ella se encontraba en la banqueta de un domicilio en compañía de un hombre cuando fueron sorprendidos por sujetos no identificados que abrieron fuego en su contra.

A consecuencia de los disparos, la mujer de 42 años perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante resultó con heridas de gravedad. Después del ataque, unidades de emergencia y seguridad pública acudieron al sitio. Paramédicos valoraron a ambas víctimas, confirmando el deceso de Rocío Elizabeth y trasladando de urgencia al hombre a un hospital para recibir atención médica, donde aún permanece.

Debido a que la víctima no portaba identificaciones en ese momento, las autoridades ministeriales ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo en calidad de desconocida, estatus que mantuvo hasta que sus familiares lograron localizarla y proceder con su identificación el pasado viernes. Con la identidad de la víctima ya establecida, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el delito.

Fuente: Tribuna del Yaqui