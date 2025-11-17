Cuarta balacera de este lunes: Sujetos armados disparan contra mujer en calles de Cócorit

Cócorit, Sonora.- Una mujer resultó herida por disparos de arma de fuego durante un ataque armado directo ocurrido la tarde de este lunes 17 de noviembre en la comisaría de Cócorit. El suceso activó un protocolo de seguridad y un despliegue de corporaciones policiacas y militares en la zona. Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:40 horas sobre la calle Huiribis, en la colonia La Huerta, muy cerca del canal Porfirio Díaz.

De acuerdo con los primeros informes, residentes del área alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones y observar a individuos armados que huyeron del lugar inmediatamente después de la agresión. Tras esto, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima, identificada de manera extraoficial como Perla Guadalupe, de 42 años de edad.

La mujer presentó dos impactos de proyectil, y aunque sus lesiones fueron clasificadas como no graves, fue trasladada a un hospital en Ciudad Obregón para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta como estable. En respuesta al reporte, unidades de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribaron al lugar.

Mientras los servicios de emergencia atendían a la lesionada, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones para localizar a los responsables, sin que hasta el cierre de esta edición se haya informado sobre alguna detención. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento de la escena del crimen, para la recolección de indicios balísticos y otras pruebas.

De momento no hay personas detenidas por este nuevo crimen

Este suceso en Cócorit ocurre dentro de una jornada con una notable actividad delictiva en el municipio de Cajeme. Horas antes, durante la mañana y en la madrugada, se reportaron otros eventos de alto impacto en distintas colonias de Ciudad Obregón, tales como Sonora, Centro y Villa Provenza,. El saldo fue de tres hombres lesionados y un menor de edad asesinado. Estos casos también están siendo investigados por las autoridades.

