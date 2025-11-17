Feminicidio en Huatabampo: Asesina a su esposa de 65 años; es capturado por la FGJES

Huatabampo, Sonora.- Esta mañana de lunes 17 de noviembre tuvo lugar una tragedia en Huatabampo, Sonora, pues una mujer de 65 años habría sido asesinada por su pareja sentimental, un hombre de 64 años. Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la captura del presunto responsable; aquí los detalles.

De acuerdo con información oficial de los hechos, la tragedia se reportó alrededor de las 08:50 horas de este lunes, esto después de que vecinos solicitaron apoyo a las autoridades tras observar la agresión. Aunque no hay muchos detalles de los hechos, se sabe que la víctima fue agredida con un cuchillo.

Asesina a su esposa de 65 años; es capturado por la FGJES

En un boletín de la FGJES se informó que, de acuerdo con los primeros datos, el individuo salió del domicilio portando un cuchillo y con manchas de sangre, lo que permitió su inmediata detención. "Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a la víctima y procedieron a asegurar la escena, notificando a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y a Servicios Periciales para el debido procesamiento".

Cabe señalar que no se dieron a conocer más datos, pero se reportó que los hechos ocurrieron en la colonia Guadalupe Ríos. De momento, el detenido será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien integra la carpeta por feminicidio y lo que resulte, con base en los indicios recabados, testimonios de vecinos y evidencia asegurada en el lugar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso de investigar con rigor y perspectiva de género todos los hechos de violencia contra las mujeres, garantizando justicia para las víctimas y sus familias.

Feminicidio en Etchojoa

El pasado 4 de noviembre de 2025 se registró otro feminicidio, esto en la comunidad de Bacobampo, donde un sujeto le quitó la vida a una joven madre de un bebé de 8 meses. En este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora también logró la captura del sujeto y se está realizando la investigación de los hechos, mientras que el sujeto permanece detenido; se espera que pronto se tenga más información de los hechos.

#Seguridad | Acribillan a hombre en una privada al sur de Ciudad Obregón; sicarios ingresaron a su casa uD83DuDEA8https://t.co/sG22ABCp1f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui