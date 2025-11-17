Golpe a la delincuencia en Oaxaca: Atrapan a 'El Furcio', líder criminal buscado por asesinato

Matías Romero, Oaxaca.- Autoridades de Michoacán y Oaxaca lograron la detención de C.A.E.L., alias de 'El Furcio', el pasado 14 de noviembre. El individuo era considerado un objetivo prioritario por su presunta implicación como líder de una célula delictiva con operaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, específicamente en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La captura responde a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja. Este mandato judicial se deriva de una investigación sobre el asesinato de un hombre con iniciales E.J.A., ocurrido el 16 de diciembre de 2022. El hecho tuvo lugar en un camino de terracería que conecta con la ranchería Guigulana, en la colonia Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Santo Domingo Petapa.

De acuerdo con el expediente, la víctima fue interceptada al descender de su vehículo y agredida con múltiples disparos de arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte de forma inmediata en el sitio. Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPES) de Oaxaca, situaron el crimen en el contexto de una pugna entre grupos antagónicos que disputan el control de actividades ilícitas en la zona.

Informes extraoficiales señalan que la víctima, E.J.A., también era identificada como cabecilla de una organización rival, presuntamente vinculada al grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana. El seguimiento de C.A.E.L. se convirtió en una prioridad para las autoridades oaxaqueñas, quienes lo consideraban un generador de violencia y un riesgo para la seguridad de la población civil en el Istmo.

Una vez que las labores de inteligencia ministerial permitieron ubicar al imputado en el estado de Michoacán, se activó un protocolo de colaboración. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca solicitó el apoyo formal de su homóloga en Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gracias a este esfuerzo conjunto, se coordinó un operativo estratégico que culminó con la ejecución de la orden de aprehensión de manera exitosa y sin reportes de incidentes.

Durante el proceso de investigación, se corroboró que C.A.E.L. cuenta con antecedentes penales y procesos judiciales previos en Michoacán, lo que refuerza su perfil como un individuo con una trayectoria delictiva relevante. Tras su captura, el imputado fue sometido a los procedimientos legales correspondientes y trasladado al estado de Oaxaca para ser puesto a disposición del juez que lo requiere. En las próximas horas, enfrentará el proceso judicial por el cargo de homicidio calificado, un paso fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia en la región.

