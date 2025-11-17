Hallan cuerpo en carretera Hermosillo-Guaymas; sería joven originario de Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 17 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado del tramo carretero Hermosillo-Guaymas, a la altura de una zona conocida como Los Arrieros. De acuerdo con versiones extraoficiales manejadas por medios locales, el cadáver pertenece a Jorge Francisco Méndez García, un joven de 21 años de edad originario de Ciudad Obregón, Sonora, quien fue reportado como desaparecido durante el fin de semana.

Según reportes preliminares, el hallazgo se registró a un lado de la carretera internacional y trascendió que el hoy occiso se encontraba atado de pies y manos, además de que presentaba signos de violencia, por lo que se requirió de la intervención de las autoridades competentes. El área quedó acordonada para que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares cuando acudan a identificarlo oficialmente. Se espera que en las próximas horas se tenga un informe actualizado y en TRIBUNA te informaremos de cualquier actualización que surja al respecto.

Jorge Francisco Méndez García es originario de Ciudad Obregón, Sonora.

Con respecto a la víctima mortal, medios locales reportaron que perdió comunicación con su familia el domingo 16 de noviembre de 2025 cuando estaba en San Carlos, Sonora. Versiones apuntan a que el fallecido se encontraba de paseo en el destino turístico, aunque otros datos indican que el motivo de su estancia era por motivos laborales. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en el caso.

Horas previas a este nuevo reporte, familiares y amigos de Jorge Francisco Méndez García reportaron su desaparición a través de publicaciones en redes sociales. Los seres queridos del joven solicitaron el apoyo por parte de la ciudadanía para localizar al individuo, pues no se tenían noticias sobre él desde que partió con rumbo a la localidad de San Carlos; sin embargo, nunca regresó a Ciudad Obregón y no se comunicó para explicar su ausencia.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/okD10X00OV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

Fuente: Tribuna Sonora