Hallan cuerpo encobijado y mutilado al norte de Hermosillo; fue abandonado en terreno baldío

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 17 de noviembre, se registró una movilización de cuerpos de seguridad en la colonia Solidaridad, al norte de Hermosillo, tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida en un predio baldío. El suceso fue notificado a las autoridades alrededor de las 12:30 horas a través de una llamada al número de emergencias 911, indicando la presencia de un bulto sospechoso envuelto en una cobija.

Como primeros respondientes, elementos de la Policía Municipal acudieron a las calles Sierra de las Huertas y Rancho Viejo, confirmando la veracidad del reporte y procediendo a acordonar el área para preservar la escena. En el lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, hasta el momento no identificado, cubierto con una cobija a rayas de colores beige, azul y guinda. La víctima presentaba evidentes signos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, estaba atado de manos y tenía los dedos mutilados. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se presentó en el sitio para realizar el levantamiento de indicios y las primeras diligencias de campo. Posteriormente, el Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de trasladar el cuerpo a sus instalaciones para la realización de la necropsia de ley.

Dicho procedimiento permitirá determinar la causa exacta del deceso y recabar información para su posible identificación. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Al momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.

El cuerpo fue encontrado abandonado en un predio baldío

Apenas ayer domingo 16 de noviembre tuvo lugar el hallazgo de otro cuerpo en Hermosillo. El hecho generó una intensa movilización policíaca durante la noche tras el reporte que una persona del sexo masculino, de unos 50 años de edad aproximadamente, encontrada en un predio que se ubica en la colonia Pueblitos. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso, aunque trascendió que presentaba lesiones por arma blanca.

