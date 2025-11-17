Hallazgo de cuerpo genera movilización al norte de Hermosillo; lo atacaron con arma blanca

Hermosillo, Sonora.- El hallazgo de un cuerpo sin vida generó una intensa movilización policíaca la noche del domingo 16 de noviembre de 2025 en Hermosillo, Sonora, en donde se reportó que una persona del sexo masculino, de 50 años de edad aproximadamente, fue localizado en un predio que se ubica en la colonia Pueblitos. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoy occiso, aunque trascendió que presentaba lesiones en distintas partes de su superficie corporal.

De acuerdo con información preliminar recabada por medios locales, la localización del cadáver se registró alrededor de las 23:20 horas y tuvo lugar en las inmediaciones del bulevar Pueblo Nuevo y Agustín Zamora, al norte de la localidad. Al momento de ser encontrado, la víctima mortal estaba cerca de un área de monte utilizada como un área de paso para transeúntes y presentaba varias heridas provocadas por arma blanca en el abdomen, costado derecho y brazos.

Extraoficialmente se indicó que el fallecido vestía un suéter gris con gorro y estampado deportivo, además de un pantalón de mezclilla negro y calzado industrial. No llevaba consigo ningún documento oficial, por lo que quedó a la espera de ser identificado. Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron al sitio para acordonar el área, mientras que efectivos del Ejército Mexicano resguardaron el perímetro.

Localizan cuerpo sin vida en la colonia Pueblitos, al norte de Hermosillo.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las primeras indagatorias del caso, a la vez que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley.

Como resultado de las averiguaciones previas, las autoridades indicaron que se pudo tratar de una riña; sin embargo, la investigación se mantiene en curso para determinar las causas del deceso y dar con el paradero de los responsables. Se espera que en las próximas horas se presente un informe oficial sobre este hecho y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui