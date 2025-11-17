Motosicarios irrumpen en Central de Abasto de Puebla y ejecutan a propietario de pollería

Puebla, Puebla.- La tarde de este lunes 17 de noviembre de 2025 se registró el asesinato el propietario de una distribuidora de pollo, de entre 40 y 45 años de edad, en la Central de Abasto de Puebla. Los reportes preliminares indican que el ataque armado fue perpetrado por al menos cuatros sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas, los cuales irrumpieron en el negocio, abrieron fuego contra el hombre y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el atentado se registró alrededor de las 14: 00 horas y tuvo lugar en un local ubicado en el Circuito Oriente número 3. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se movilizaron a la zona de La Herradura y confirmaron la violenta agresión, por lo que procedieron a acordonar el perímetro.

Fueron varios impactos con arma de fuego los que recibió la víctima luego de qué personas que aún no han podido ser identificadas se dieran cita hasta este punto para abatir a su objetivo, en un aparente ataque directo", reportó Telediario con respecto a este homicidio.

Acordonan zona de La Herradura en la Central de Abasto tras el asesinato de un hombre en una pollería.

Se presume que se trata del dueño de Pollos Corona, quien habría sido abatido en su negocio.





Paramédicos de Protección Civil Municipal se presentaron en el lugar, pero no pudieron hacer nada por la víctima debido a que ya no contaba con signos vitales. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla tomó conocimiento de los hechos. Peritos encontraron cartuchos percutidos calibre .223, correspondientes al fusil AR-15. Debido a que los agresores no sustrajeron dinero, las autoridades descartan el robo y concentran sus investigaciones en otras líneas, incluyendo un posible cobro de piso.

Hasta este momento también se desconoce la identidad de la o las personas encargadas del asesinato perpetrado en inmediaciones de la Central de Abasto, uno de los puntos más concurridos en la capital poblana. Tampoco se conoce la identidad del hoy occiso, pero se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado con respecto a este ataque armado que cobró la vida del propietario de un negocio de pollos.

Un pollero acaba de ser asesinado al interior de su local en la Central de Abasto Puebla. En estos momentos se reporta una fuerte movilización policiaca en la zona de La Herradura.

