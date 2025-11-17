Otro accidente en el Valle del Yaqui: Choque de sedán y camión repartidor deja un lesionado

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 17 de noviembre se registró un accidente vehicular en el cruce de las calles 600 y Meridiano, en el Valle del Yaqui, a las afueras de Ciudad Obregón. En el encontronazo, ocurrido aproximadamente a las 20:00 horas, se vieron involucrados un automóvil tipo sedán y un camión de reparto, dejando como saldo una persona con lesiones leves y daños materiales en ambas unidades.

Según los primeros informes recabados en el lugar de los hechos, el siniestro se originó cuando el conductor del vehículo sedán presuntamente omitió la señal de alto en dicho cruce, lo que provocó que se interpusiera en la trayectoria del camión repartidor, perteneciente a una conocida empresa cervecera. Afortunadamente, el conductor del vehículo de carga circulaba a una velocidad moderada en el momento del impacto.

Esto ayudó a evitar que las consecuencias del percance fueran de mayor gravedad. El choque se limitó principalmente a daños en la carrocería de ambos vehículos, sobre en el automóvil particular. Al lugar del accidente acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja para brindar asistencia. Tras valorar al conductor del sedán, quien resultó con algunas contusiones, determinaron que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Por esta razón, recibió las primeras atenciones en el sitio y no fue necesario su traslado a un hospital de Ciudad Obregón. Hasta el momento, la identidad de la persona lesionada no ha sido revelada. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme también se hicieron presentes para tomar control de la situación, asegurar el área, desviar el tráfico de la zona y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El automóvil fue golpeado por el camión por el lado del piloto

De manera extraoficial, trascendió que se investiga si el conductor del sedán se encontraba bajo la influencia del alcohol, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Esto sucede solo unas horas después de otro accidente ocurrida también en el Valle del Yaqui. Durante la tarde se reportó que un vehículo sufrió una volcadura y resultó con severos daños materiales, sin confirmarse personas heridas.

Fuente: Tribuna del Yaqui