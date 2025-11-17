Par de ladrones fueron sometidos y golpeados en Edomex; pasarán más de 47 años en prisión

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la conclusión del proceso judicial en contra de Brandon Pérez Macías y Gabriel Pérez Ángeles, quienes fueron sentenciados a 47 años y 6 meses de prisión tras ser declarados culpables del delito de homicidio calificado. La sentencia es resultado de una investigación y un proceso legal que demostró su responsabilidad en los hechos ocurridos en mayo de 2020.

Los eventos que llevaron a esta condena tuvieron lugar el 29 de mayo de dicho año, cuando los dos individuos ingresaron a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Nuevos Paseos de San Agustín, municipio de Ecatepec, con la intención de cometer un asalto. De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, en ese momento, un ciudadano arribó al negocio y al percatarse de la situación, intentó abandonar el lugar para ponerse a salvo.

Sin embargo, fue interceptado por Brandon Pérez Macías, quien lo sujetó, dando inicio a un forcejeo. Durante el altercado, Pérez Macías accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, hiriendo gravemente a la víctima en el pecho. La detonación alertó a los vecinos de la zona, quienes evitaron la fuga de los agresores, a quienes desarmaron. Los residentes lograron someter a ambos sujetos y retenerlos hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal.

Los agentes de seguridad pública procedieron con la detención formal de Pérez Macías y Pérez Ángeles, poniéndolos a disposición del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, la persona lesionada fue trasladada de urgencia a un hospital, donde lamentablemente falleció a consecuencia de las heridas sufridas. Tras su detención, los implicados fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la región.

#Sentenciado.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo sentencia de condena de 47 años y seis meses de prisión en contra de Brandon Pérez Macías y Gabriel Pérez Ángeles, por su intervención en el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja.https://t.co/ETygaPqwmv pic.twitter.com/5BbMv6ppIv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 17, 2025

Una vez reunidos los elementos de prueba suficientes, la autoridad judicial efectuó el proceso legal, que culminó con la sentencia condenatoria. Además de la pena privativa de libertad, se les impuso una multa de 154 mil 212 pesos y se les condenó a la reparación del daño material y moral por un monto de 190 mil 267 pesos. Como parte de la sentencia, sus derechos civiles y políticos también han sido suspendidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM