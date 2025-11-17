Pelea en la playa casi le cuesta un ojo a un hombre; hay tres detenidos en Bahía de Kino

Bahía de Kino, Sonora.- Tres jóvenes identificados como Ángel Heriberto 'N', de 18 años de edad; Jesús Alejandro 'N', de 19 años; y Kevin Steven 'N', de 18 años, enfrentan un proceso judicial tras ser arrestados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en una agresión que resultó en lesiones para un hombre llamado Jesús Guillermo 'N'.

Tras su captura, los tres individuos fueron presentados ante un juez de control para la audiencia inicial. Durante esta diligencia, el Ministerio Público expuso las pruebas recabadas y formuló imputación en su contra por el delito de lesiones. Aunque la defensa legal de los acusados solicitó una prórroga para la audiencia de vinculación a proceso, el juez determinó imponerles prisión preventiva justificada, considerando los elementos presentados por la Fiscalía.

Los hechos que provocaron esta acción legal, según detalla la carpeta de investigación, ocurrieron el pasado 19 de julio de 2025. Alrededor de las 17:00 horas, en la concurrida área de palapas de Bahía de Kino, sucedió un altercado. Las primeras indagatorias sugieren que el conflicto surgió a raíz de una disputa por la clientela en las inmediaciones del cruce del bulevar Mar de Cortés y la calle Hamburgo, una zona de alta afluencia turística y comercial.

La reconstrucción de los eventos indica que la confrontación escaló rápidamente. Presuntamente, Jesús Alejandro 'N' inició el ataque físico lanzando un puñetazo hacia Jesús Guillermo 'N'. Aunque la víctima logró esquivar el primer impacto, perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento, el agresor habría continuado golpeándolo en el rostro, y de acuerdo con los testimonios, Ángel Heriberto 'N' y Kevin Steven 'N' se unieron a la pelea, propinándole patadas en distintas partes del cuerpo.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió heridas graves, incluyendo un desprendimiento de retina en uno de sus ojos, además de múltiples contusiones. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene firme su compromiso de procurar justicia y garantizar la protección de las víctimas de violencia, llevando ante la autoridad judicial a quienes sean probables responsables de hechos delictivos", se lee en el comunicado.

