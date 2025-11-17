Procesan a dos agresores de agentes de la AMIC en Sonora; el tercer implicado fue abatido

Pitiquito, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes sobre una actualización del caso relacionado con una agresión armada contra elementos de seguridad ocurrida en Puerto Libertad, Sonora. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Daniel 'N', de 27 años de edad, y Julio César 'N', de 25 años, por su presunta responsabilidad en una serie de delitos graves.

Este paso procesal implica que la autoridad judicial consideró que existen evidencias suficientes para iniciar una investigación contra los imputados. Los cargos que enfrentan son por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en perjuicio de dos agentes, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de la comunidad y la utilización de un vehículo con reporte de robo para la comisión de un ilícito.

Como parte de la resolución, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos individuos. Esta disposición legal asegura que permanecerán bajo custodia durante el desarrollo del proceso penal, una medida implementada para garantizar su comparecencia en las audiencias futuras y proteger la integridad de las víctimas y los testigos involucrados. Los hechos que se les imputan tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre.

Según la carpeta de investigación, los hoy procesados, en compañía de un tercer sujeto, se desplazaban en un vehículo tipo pickup Chevrolet Silverado, modelo 2021, de color negro, el cual había sido previamente reportado como robado. Al ser detectados por una unidad de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se inició una fuerte persecución. por una carretera del municipio de Pitiquito.

Durante la misma, se presume que Juan Daniel 'N' arrojó por la ventana objetos metálicos para dañar los neumáticos de la patrulla, mientras que el tercer cómplice habría realizado disparos con un arma de fuego contra los oficiales. Los agentes ministeriales hicieron maniobras evasivas y repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los atacantes en el lugar. Simultáneamente, se concretó la detención de Juan Daniel 'N' y Julio César 'N'.

La Fiscalía de Sonora señaló que el proceso continuará con la etapa de investigación complementaria, un periodo en el que tanto el Ministerio Público como la defensa podrán recabar y presentar más pruebas para fortalecer sus respectivas posturas, antes de proceder a la siguiente fase del juicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora