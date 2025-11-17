¿Quién era 'El Jerry', influencer ejecutado a balazos en Culiacán y vinculado a La Mayiza?

Culiacán, Sinaloa.- Desde que comenzó la disputa territorial entre Los Chapitos y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', se ha registrado el asesinato de diferentes influencers en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El episodio más reciente es la ejecución de Gerardo Moya, conocido en redes sociales como 'El Jerry', quien fue ultimado en el sector Tres Ríos cuando viajaba a bordo de una camioneta GMC Sierra junto a otro joven identificado como Gustavo 'R.', de 26 años.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos se registraron sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, entre Josefa Ortiz de Domínguez, a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). El creador de contenido de 25 años, al igual que su acompañante, fueron interceptados y asesinados por sujetos armados que les dieron alcance en medio de uno de los carriles de sur a norte.

Sus últimos videos

Previo a que se reportara su homicidio, 'El Jerry' compartió sus últimos videos a través de la historias de su cuenta oficial de Instagram. En la primera grabación se puede apreciar al influencer y a su acompañante dentro de la camioneta y se observa que en la zona central sobresalen latas de cerveza. Posteriormente aparece el tablero mientras se reproduce el tema Cristina interpretado por Edición Especial, cuya letra alude explícitamente al narcotráfico.

En un segundo clip de 10 segundos, el creador de contenido grabó otro plano al interior de la unidad y en el material se observa a su compañero revisando su teléfono celular. De igual manera es notoria la presencia de latas de cervezas abiertas mientras que de fondo suena el corrido Entre Pancho y Pancho interpretado por el cantante Arley Pérez, en donde se menciona al grupo criminal de Los Ántrax, uno de los brazos armados de La Mayiza.

Ejecutado por La Chapiza, Gerardo "El Jerry", influencer, ejecutado en el Sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, era miembro de "La Mayiza" y/o "El Mayito Flaco", así se grababa y tomaba fotos (Información en el enlace) https://t.co/cnw3cfKCxN pic.twitter.com/Rf5XDGjt4X — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) November 17, 2025

¿Quién era 'El Jerry', influencer asesinado en Culiacán?

Gerardo Moya, nombre real de la personalidad de internet, era activo en redes sociales y esto lo llevó a acumular una comunidad de casi 12 mil seguidores en su cuenta de TikTok, así como más de 905 mil 'me gusta'. 'El Jerry' compartía momentos de su vida cotidiana, excesos, reuniones con amigos y su lujoso estilo de vida, fragmentos que acompaña con narcocorridos y frases breves. En Instagram sólo tenía una publicación, pero administraba una cuenta alterna en la que publicaba fotos suyas con armas largas.

En este espacio era común que el influencer se mostrara portando armamento y vistiendo chalecos tácticos con distintivos del grupo criminal de 'El Mayito Flaco'. Gerardo Moya se une a la trágica lista de creadores de contenido que han sido asesinados en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, en la cual aparecen nombres como Leobardo Aispuro Soto, mejor conocido como 'El Gordo Peruci', y Gail Castro, hermano de Markitos Toys.

#VIDEO:



Así fanfarroneaba Jerry Moya, el pseudo influencer de los “Mayos” asesinado en #Culiacán.



Suman 9 Tik Tokeros de la Mayiza o Chapiza ultimados en 6 meses.



Así quedó su camioneta (en comentarios). pic.twitter.com/SBVgd1rCTa — Antonio Nieto (@siete_letras) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui