Quinta balacera del día: Se movilizan autoridades tras reporte de disparos al sur Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 17 de noviembre, se reportó una agresión armada en la zona sur de Ciudad Obregón. El percance, que tuvo lugar en la colonia México, movilizó a diversas corporaciones de seguridad y representa la quinta balacera registrada en el municipio de Cajeme solo durante este día. A pesar de la intensidad del ataque, las autoridades no encontraron personas lesionadas en el sitio.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos ocurrieron sobre las calles Cabo Catoche, entre Tabasco y Puerto de Yavaros. Testigos indicaron que sujetos a bordo de un vehículo llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de una vivienda. Tras perpetrar el atentado, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Después del reporte, se desplegó un importante operativo de seguridad en la zona.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme acudieron al sitio para tomar control de la situación. El área fue debidamente acordonada para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos. Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente para iniciar con las diligencias correspondientes.

Los peritos efectuaron el levantamiento de los casquillos percutidos que quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica, los cuales servirán como evidencia en la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este suceso y el móvil del ataque permanece bajo investigación. Este lunes los hechos violentos han estado a la orden de día en el municipio de Cajeme.

Los oficiales encontraron diversos evidencias balísticas sobre la calle

Durante la madrugada sucedieron dos agresiones armadas, uno en el fraccionamiento Villa Provenza y en la colonia Centro, frente a un popular antro, hechos que dejaron tres hombres heridos de bala. Ya durante la mañana, un menor de edad fue asesinado a balazos en la colonia Sonora. Y por último, una mujer fue lesionado tras un balacera en su contra ocurrida en la comisaría de Cócorit.

