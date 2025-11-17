Reportan el posible mal funcionamiento de un transformador en pleno Centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 17 de noviembre de 2025 se generó una movilización por parte de autoridades locales y estatales en calles del Centro de la ciudad Hermosillo, Sonora, por el presunto mal funcionamiento de un transformador subterráneo. El suceso provocó que los comercios y locatarios de la zona se tuvieran que cerrar y retirarse del lugar, mientras que las instancias competentes se encargaron de atender el percance.

De acuerdo con información preliminar, los comerciantes del sector denunciaron un sonido anormal en el mencionado dispositivo, por lo que solicitaron la intervención por parte de los servicios de emergencias. En primera instancia, elementos del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el citado punto ubicado en las calles Morelia y Guerrero y, tras la respectiva revisión, turnaron el caso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo se encargaron de evacuar a los locatarios y los civiles que transitaban por el área. El perímetro quedó asegurado para que personal de la Coordinación Estatal De Protección Civil y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) pudieran proceder con la inspección del transformador, así como de las indagatorias correspondientes del caso.

#Hermosillo | Personal de la CFE realiza una inspección en el transformador subterráneo, ubicado en Guerrero y Morelia, en el centro de Hermosillo ??uD83DuDD0C



Asimismo, trabajadores de la CFE también arribaron al sitio para evaluar la situación y descartar riesgos. Extraoficialmente, vendedores reportaron que el artefacto emite un zumbido desde el incendio que se registró el pasado 1 de noviembre del presente año en una tienda Waldo’s ubicada en el mismo Centro de Hermosillo, siniestro que dejó un saldo de 24 personas sin vida y múltiples heridos a causa de la explosión de un transformador.

Los trabajos se mantienen en el lugar por parte de las diferentes corporaciones de seguridad y rescate. Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se pueda contar un informe oficial por parte de las instancias competentes y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier información que surja al respecto.

Bomberos de Hermosillo acudieron al llamado.

Fuente: Tribuna del Yaqui