Reportan muerte de un hombre en situación de calle en Zapopan; lo golpearon brutalmente

Zapopan, Jalisco.- Durante este lunes 17 de noviembre de 2025 se reportó el asesinato a golpes de un hombre en situación de calle en el municipio de Zapopan, Jalisco. Transeúntes y automovilistas reportan la presencia de una persona gravemente herida sobre la banqueta de la prolongación Mariano Otero, a la altura del cruce con la calle Sienita, en la colonia Mariano Otero, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, un compañero del fallecido, quien al parecer también se encuentra en situación de calle, observó que el hoy occiso, un masculino de 45 años de edad aproximadamente, estaba ensangrentado e inconsciente en el mencionado punto. Fue en ese momento que el testigo solicitó el apoyo a personas que transitaban por el sector para solicitar la presencia de personal médico.

Elementos de la Policía Municipal de Zapopan se movilizaron hacia la ubicación, al igual que paramédicos de la Cruz Verde. Una vez en el lugar, los socorristas valoraron a la víctima y confirmaron que el individuo ya no contaba signos vitales pues, según la valoración preliminar, presentaba una contusión cráneoencefálica severa, probablemente ocasionada por un fuerte golpe con un objeto contundente, por lo cual se presume que se trató de un ataque directo.

Ante la confirmación del homicidio, policías municipales procedieron a acordonar la escena para preservar los indicios que pudieran aportar información relevante a la carpeta de investigación. El área fue delimitada en espera de personal especializado", explicó el medio anteriormente citado.

Finalmente, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el levantamiento y traslado del cadáver hacia el anfiteatro local, en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Jalisco se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

