Se desploma avioneta tras intento de aterrizaje de emergencia en Michoacán; hay cinco heridos

Purépero, Michoacán.- Una avioneta se desplomó en una zona rural del municipio de Purépero, Michoacán, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. El incidente dejó un saldo de cinco personas lesionadas, quienes ya reciben atención médica. Según el informe inicial de la Secretaría de Gobierno del Estado, el suceso tuvo lugar la tarde de este lunes 17 de noviembre ,en la localidad de Villa Mendoza.

Tras el impacto, la aeronave ligera se incendió, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras de contención y sofocación del fuego, asegurando el perímetro para evitar mayores riesgos. Medios de comunicación locales informaron que la avioneta cubría la ruta entre Puebla y Guadalajara. Aparentemente, la aeronave experimentó una falla mecánica en el motor durante el trayecto.

Ante la emergencia, el piloto intentó desviar su ruta hacia el aeropuerto de Uruapan para efectuar un aterrizaje forzoso, pero no logró alcanzar la pista y terminó estrellándose en el municipio de Purépero. Paramédicos que arribaron a la escena brindaron los primeros auxilios a los cinco ocupantes de la aeronave, quienes posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales de la región para una valoración médica exhaustiva.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de los heridos ni han revelado sus identidades. Afortunadamente, no se han confirmado víctimas fatales. Es destacable la pronta respuesta de los pobladores de Villa Mendoza, quienes se acercaron a la zona del impacto para auxiliar a los tripulantes y dar aviso a las autoridades correspondientes.

#Nacional | uD83DuDD34 TRAGEDIA AÉREA EN PURÉPERO: CINCO PERSONAS HABRÍAN PERDIDO LA VIDA



Una aeronave se desplomó este lunes en Purépero, Michoacán, dejó un saldo preliminar de cinco personas sin vida.



La avioneta cayó en un predio rural localizado entre las comunidades de Dos… pic.twitter.com/QYtqhOGguM — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) November 17, 2025

El área del accidente fue asegurada por elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal para facilitar las labores de investigación. Se espera que en las próximas horas, peritos en aeronáutica civil inicien las diligencias para determinar con exactitud las causas que originaron el percance para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui