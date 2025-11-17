Ultiman a balazos a hombre al norte de Culiacán; reportan que trabajaba en el Ayuntamiento

Culiacán, Sinaloa.- En una agresión armada registrada durante la noche del domingo 16 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino perdió la vida a causa del ataque a balazos en calles de la colonia Bicentenario, ubicada al norte de Culiacán. Las líneas de emergencias recibieron un reporte sobre una persona que presentaba impactos de bala, por lo que se generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 20:50 horas, cuando sujetos armados privaron de la vida al hombre sobre la calle Zapatistas. De forma preliminar se identificó al fallecido como Carlos Roberto 'N', de 37 años de edad, de quien se dijo era recolector de basura. Datos extraoficiales indican que trabajaba en el Ayuntamiento de Culiacán y tenía su domicilio cerca del lugar del ataque.

El reporte se registró alrededor de las 9 de la noche. En él, se informó al servicio de emergencias 911 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego por la calle Zapatistas, por lo que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladó al sitio para verificar la denuncia. Al llegar, confirmaron que había una persona lesionada por disparos de arma de fuego que ya no presentaba signos vitales", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94Asesinan a Carlos Roberto frente a un domicilio en la colonia Bicentenario



El ataque ocurrió la noche de este domingo, sobre la calle Zapatistas, entre Porfiristas, al norte de Culiacán



uD83DuDD17uD83DuDC49uD83CuDFFDLéala en https://t.co/H5NCXRV9of pic.twitter.com/CL8ihqCXCY — Adiscusión Diario (@adiscusion) November 17, 2025

Elementos de la Guardia Nacional (GN) también arribaron a la zona para resguardar el perímetro. Posteriormente el área fue acordonada con cinta amarilla para preservar la escena del crimen, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se movilizaron al sector para recabar información de lo sucedido e implementar un operativo de búsqueda en los alrededores.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acudió al sitio para realizar los trabajos de campo y encargarse de las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente por su familiares.

Esta noche, un hombre fue asesinado a balazos a las afueras de una vivienda en la colonia Bicentenario, al norte de #Culiacán.



uD83DuDC49https://t.co/g3e2LmNIto pic.twitter.com/yDpW1ZQXsb — Noroeste (@noroestemx) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui