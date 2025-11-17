VIDEOS: Se registran 'narcobloqueos' y quema de vehículos por operativo contra líder del CJNG

Michoacán.- Este lunes 17 de noviembre de 2025 se han registrado 'narcobloqueos' y quema de vehículos en varias carreteras de Michoacán; esto se derivaría de un operativo contra uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los hechos comenzaron a registrarse por la mañana y se han extendido durante la tarde, principalmente en los municipios de Zamora, La Piedad y en los tramos carreteros de Morelia, Pátzcuaro y Guadalajara.

La primera quema habría ocurrido en la Carretera Federal La Piedad-Guadalajara, donde un tráiler fue robado e incendiado; poco después se registraron quemas de vehículos en la salida a Penjamillo y la salida a Numarán, lo que provocó un tránsito lento. En Zamora se registraron quemas en el Libramiento Oriente, así como en Chavinda y Ecuandureo.

Más tarde, los 'narcobloqueos' se extendieron a los tramos Pátzcuaro-Morelia y a la autopista Morelia-Guadalajara, donde sujetos armados atravesaron e incendiaron vehículos, incluido un tráiler en la Autopista de Occidente. Ante los hechos, se requirió la presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), además de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana.

'Narcobloqueos' estarían relacionados a operativo

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los 'narcobloqueos' y la quema de vehículos tendrían relación con un operativo para detener a un objetivo prioritario, líder del CJNG. Además, la dependencia reportó que dos presuntos implicados en los hechos fueron abatidos y que la carretera Morelia-Quiroga ya fue reabierta. El C5 señaló que ya analiza las imágenes para identificar a los responsables e hizo un llamado a presentar denuncias al 911 o al 089.

"Informamos que, durante un operativo para detener a un objetivo prioritario, donde dos presuntos implicados fueron abatidos, civiles armados bloquearon e incendiaron vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro. Nuestra Guardia Civil reforzó el despliegue y avanza en la liberación de vialidades", se lee en la publicación de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui