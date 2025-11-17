Violencia imparable en Ciudad Obregón: Sicarios madrugan y asesinan a menor de edad en la colonia Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Los sicarios madrugaron este lunes 17 de noviembre de 2025, pues antes de las 8:00 horas, hicieron sonar sus armas y le arrebataron la vida a un menor de edad en la colonia Sonora; con este sería el tercer ataque armado que se registra este día, pues ha sido una madrugada violenta, ya que se registró un hecho violento fuera de un conocido antro y otro en el fraccionamiento Villa Provenza.

Este ataque en la colonia Sonora se registró en la calle Fernando Galáz, entre Miguel Mexía y Ricardo Topete, donde fue agredido el menor de edad y posteriormente perdió la vida al no poder superar las lesiones por arma de fuego. De la víctima no se tienen mayores datos, salvo que es menor de edad.

Lugar donde sucedieron los hechos

Los primeros reportes señalan que vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego y posteriormente se dieron cuenta de que habían atacado con arma de fuego a este joven. Al sitio llegó la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja, pero ya nada pudieron hacer por la víctima porque no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y peritos en criminalística realizaron las primeras diligencias, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo). Con este hecho, suman 19 personas asesinadas en lo que va del mes de noviembre en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Acribillan a hombre en la privada Villa Provenza y causan pánico en antro

Como se comentó al principio de esta nota, este hecho armado es el tercero que se registra este día, ya que tuvo lugar una balacera en un domicilio de la colonia Rincón del Valle, en la privada Villa Provenza, donde fue agredido Jesús Eduardo A. V., de 29 años de edad, quien fue atacado a balazos por gatilleros desconocidos que irrumpieron en el interior de su vivienda.

Mientras que también se registró una agresión afuera de un conocido antro ubicado por la calle Miguel Alemán de Ciudad Obregón, donde dos jóvenes salieron lesionados después de una supuesta pelea; los hechos sucedieron poco después de las 2:00 horas de la madrugada.

#Seguridad | Acribillan a hombre en una privada al sur de Ciudad Obregón; sicarios ingresaron a su casa uD83DuDEA8https://t.co/sG22ABCp1f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui