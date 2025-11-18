Accidente mortal en la Amozoc-Perote: Intentan escapar de un asalto y terminan chocando contra tráiler

Ixtenco, Tlaxcala.- La noche del pasado lunes 17 de noviembre de 2025 se registró un fuerte accidente en el que estuvieron involucrados comerciantes del municipio de San Gabriel Chilac, Puebla. Según información extraoficial, los hechos ocurrieron cuando las víctimas intentaban escapar de unos sujetos que intentaban asaltarlos. Desafortunadamente, aunque lograron evadir el crimen, no pudieron evitar el choque.

El incidente tuvo lugar en la autopista Amozoc-Perote, cuando se dirigían a San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, en Puebla. En ese punto, se percataron de la presencia de los delincuentes, quienes les marcaron el alto. Sin embargo, los afectados comprendieron de inmediato las intenciones de los agresores y, en lugar de detenerse, aceleraron la unidad, lo que provocó que fueran embestidos por un tráiler.

Lamentablemente, perdieron la vida Alejandra Romero Martínez, Jesús Ortega Flores y Omar Ortega Romero, mientras que otra persona permanece luchando por su vida en el Hospital de Huamantla. Nuestro medio continuará al pendiente de cualquier actualización, y en caso de que surjan más detalles, se informará a través de TRIBUNA. Respecto al cuarto involucrado, su identidad se desconoce por completo.

Accidente dejó fallecidos

En otro hecho, durante el fin de semana, en el tramo carretero Pala–Mezcalcorral, un padre de familia conducía a exceso de velocidad, pero en una curva se topó con un camión. Aunque el conductor del vehículo contrario intentó maniobrar para evitar la colisión, no lo logró y el pequeño automóvil se impactó contra la pesada unidad. Cabe destacar que las labores de rescate fueron complejas, debido a que las personas quedaron atrapadas entre los fierros.

Han sido identificados la pareja conformada por Priscila y Jaime, de 26 y 29 años, así como su hija Sara, de 5 años. Se tiene conocimiento de que la menor sigue con vida, pero se encuentra en estado crítico; además, lamentablemente, murió un bebé de un año. Este hecho resalta la importancia de conducir siempre con extrema precaución y respetar las indicaciones viales, ya que un solo descuido puede derivar en un accidente fatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui