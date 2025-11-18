Alerta en Cajeme por la desaparición de Manuel Valdez Martínez; fue a un ejido y no regresó

Cajeme, Sonora.- La comunidad de Ciudad Obregón y sus alrededores se ha unido para difundir la desaparición de Manuel Valdez Martínez, de quien no se sabe nada desde el pasado sábado 8 de noviembre de 2025. La alerta se ha emitido a través de diferentes medios locales y publicaciones en redes sociales, en donde se pide compartir la información para ampliar las posibilidades de poder encontrarlo sano y salvo. Su caso ha generado preocupación entre familiares, amigos y habitantes de la región.

De acuerdo con los datos proporcionados, Manuel fue visto por última vez en el ejido Francisco Villa, perteneciente al municipio de Cajeme, Sonora. Al momento de perder comunicación con sus seres queridos, el hombre viajaba a bordo de un vehículo similar a las características de una camioneta tipo Dodge, línea Ram, color gris y modelo atrasado. La falta de noticias sobre su paradero incrementa cada vez más la angustia y el temor por su bienestar.

Medios de comunicación, así como la familia de Manuel Valdez Martínez, exhortan a la comunidad a comunicarse al número de emergencias 9-1-1 para realizar un reporte anónimo, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero. Es importante mencionar que cada mensaje, llamada o una simple compartida puede ser la determinante para que el individuo pueda ser localizado y regrese con bien a su casa.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado han emitido algún pronunciamiento oficial respecto al caso. La falta de información institucional mantiene a los familiares de Manel en espera de una respuesta que ayude a esclarecer lo ocurrido. Por lo pronto, continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para que Manuel regrese a casa.

Localizan sin vida a joven de Ciudad Obregón

El lunes 18 de noviembre de 2025 se reportó como desaparecido a Jorge Francisco Méndez García, un joven de 21 años de edad originario de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Horas más tarde, medios de comunicación reportaron que se localizó un cuerpo sin vida a un costado del tramo carretero Hermosillo-Guaymas, a la altura de una zona conocida como Los Arrieros, el cual pertenece a Jorge Francisco.

