Asesinan en Campeche a regidora de Morena a horas de una visita de Claudia Sheinbaum

Palizada, Campeche.- La noche del lunes 17 de noviembre de 2025, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, síndica jurídica del Ayuntamiento Palizada, perdió la vida tras recibir al menos seis impactos de bala en un atentado registrado en la colonia Ampliación Zaragoza del mencionado municipio, situado a unas cinco horas de la capital de Campeche. La regidora morenista fue llevada de emergencia al Hospital IMSS Bienestar, pero no logró sobrevivir a las heridas.

De acuerdo con información proporcionada por El Financiero, los hechos se registraron sobre la calle Morelos, cuando la funcionaria pública circulaba a bordo de una camioneta SUV, marca Chevrolet Trax y color blanco. Karina Aurora fue atacada por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta y que posteriormente huyeron del lugar; sin embargo, versiones preliminares indican que los agresores viajaban en un automóvil blanco.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al referido nosocomio, esto luego de recibir reportes sobre una mujer herida por proyectil de arma de fuego y se encargaron de las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que el ataque armado ocurre un día después de la visita de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, al municipio de Palizada.

La investigación obedece a los protocolos de actuación en estos casos, los cuales incluyen trabajo de campo, entrevistas a eventuales testigos, revisión de cámaras de seguridad del área y cualquier otro elemento útil que permitan esclarecer la responsabilidad", se puede leer en el mensaje emitido por la dependencia estatal.

Gracias por su cariño, hermosa gente de Palizada, Campeche. Cuando hay un gobierno al servicio del pueblo, no hay nada que detenga a nuestra patria. pic.twitter.com/5ebk7fICnV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2025

¿Quién era Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández?

Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, de 57 años de edad, fungía como síndica de Asuntos Jurídicos y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Palizada por parte de Morena. En el año 2024, la hoy occisa participó como candidata a la presidencia municipal de Palizada; sin embargo, perdió ante el actual alcalde de extracción petista, Pedro Ayala Cámara. Erik Reyes León, el dirigente estatal de Morena en Campeche, condenó el asesinato y exhortó a las autoridades a esclarecer los hechos.

Asesinan a balazos a Karina Díaz Hernández, regidora de Palizada, Campeche, mientras iba a bordo de su vehículo.

Hasta el momento no hay detenidos?? pic.twitter.com/OsU9Yj00BH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 18, 2025

