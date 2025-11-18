Asesinato de Policía en Hermosillo: FGJES confirma captura de presunto implicado; esto se sabe

Hermosillo, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche de este lunes se reportó un violento ataque armado que dejó sin vida a un agente de la Policía Municipal de Hermosillo. Horas después, la mañana de este martes 18 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fue detenida una persona de interés relacionada con este crimen. Esto es todo lo que se sabe.

Fiscalía de Sonora confirma detención de implicado

De acuerdo con el boletín publicado por la FGJES durante la mañana de este martes, la captura ocurrió en un operativo coordinado con la Policía Municipal, horas después del ataque registrado al norte de la capital de Sonora. La detención se realizó en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, donde se desplegó un dispositivo de búsqueda basado en indicios levantados en el lugar del crimen.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del homicidio. Foto: Facebook

La persona asegurada, cuya identidad se desconoce hasta ahora, será puesta a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e investigará si existe una vinculación directa con el homicidio de Rafael Vázquez Flores. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si el ahora detenido sería autor material o intelectual de este crimen.

Así ocurrió la agresión contra el oficial

Los primeros reportes señalan que el ataque sucedió a las 22:31 horas del lunes 17 de noviembre en la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín, en la colonia Adolfo López Mateos. En ese punto, el oficial de Tránsito Rafael V. se encontraba a bordo de la unidad E-217 cuando fue sorprendido por disparos de arma de fuego.

El agente recibió impactos en la zona del tórax posterior y falleció en el mismo lugar antes de que los cuerpos de emergencia arribaran. La escena fue asegurada por corporaciones municipales y estatales para iniciar la recolección de indicios balísticos y testimoniales. En tanto, el cuerpo del ahora fallecido fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley.

La FGJES señaló que, gracias a los datos de prueba recabados en el sitio, se logró identificar líneas de investigación que permitieron ubicar a la persona detenida. Sin embargo, la autoridad precisó que el caso continúa abierto y que los trabajos se mantienen para localizar a todos los posibles participantes en la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui