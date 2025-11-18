Asesinato en Veracruz: Pedro González Rodríguez, excandidato municipal del PES, es ejecutado en su hogar

San Andrés Tuxtla, Veracruz.- Durante la madrugada de este martes 18 de noviembre de 2025, fue asesinado el excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, dentro de su vivienda en la localidad de Villa Comoapan, ubicada al sur de Veracruz. Según información extraoficial, alrededor de las 02:00 horas, unos sujetos armados ingresaron a su hogar, situado en la calle Mariano Escobedo, y perpetraron el crimen.

Aparentemente, el hombre de 65 años se encontraba en su hogar cuando de pronto intentaron forzar la entrada, y no tuvo tiempo de reaccionar, pues los disparos se hicieron presentes de inmediato. A pesar de que intentó refugiarse en la azotea, no logró escapar y terminó asesinado. El cuerpo fue hallado sin vida en la parte superior del inmueble, lugar que más tarde sería inspeccionado por las autoridades locales.

Algunos medios locales aseguran que los vecinos escucharon múltiples detonaciones; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Nuestro medio continuará al pendiente de cualquier nuevo detalle que surja en las próximas horas. Por el momento, elementos policiacos estatales y municipales realizaron un despliegue para dar con el paradero de los responsables.

Circula también una hipótesis sobre la posible muerte de un nieto de El Pillica, pero será necesario esperar el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para confirmarlo. Cabe destacar que no se trata del primer ataque armado contra un político, ya que, como hemos informado en TRIBUNA, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, justo al finalizar la inauguración del Festival de las Velas.

Pedro González fue un funcionario muy reconocido en Villa Comoapan, aunque su mayor notoriedad inició al postularse en 2021 como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla por el partido Unidos por Veracruz. Posteriormente, se sumó al partido Morena. Tras su fallecimiento, numerosos miembros de la comunidad exigen justicia y que el crimen bajo ningún motivo quede impune.

