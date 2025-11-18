Asesinos del agente de tránsito de Hermosillo serían 2 sujetos armados a bordo de motocicleta: FGJES

Hermosillo, Sonora.- TRIBUNA te ha informado puntualmente que la noche de este lunes 17 de noviembre se reportó un violento ataque armado que dejó sin vida a un agente de tránsito de la Policía Municipal de Hermosillo. Ante eso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) está realizando las investigaciones pertinentes, y el vicefiscal de investigaciones indicó que dos sujetos serían los responsables de haberle quitado la vida al oficial.

Jesús Francisco Moreno Cruz, vicefiscal de investigaciones, señaló que testigos declaran que el ataque fue hecho por dos sujetos a bordo de una motocicleta, por lo que comenzaron a realizar un operativo conjunto y, como resultado, se realizó la detención de una persona de interés que entre sus posesiones tenía narcóticos. "Tenemos un testigo que, por encontrarse esta persona en el radio de acción donde sucedieron los hechos, se le muestra la fotografía y lo relaciona con este evento; hasta este momento es la información que podemos compartir".

uD83DuDEA8 Posibles asesinos de policía al sur de #Hermosillo serían 2 sujetos armados a bordo de motocicleta, informa Fiscalía de #Sonora.



El vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, indicó que así lo declararon testigos ante la AMIC.



Hay una "persona de interés"… pic.twitter.com/eZz3TQa9cm — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 18, 2025

Ante la pregunta sobre si la persona detenida cuenta con antecedentes, el vicefiscal reiteró que es la única información que puede compartir. También se informó que de momento se desconoce si el agente que fue víctima contaba con previas amenazas; "lo que sí puedo agregar es que un solo agente de Tránsito Municipal iba en la patrulla".

Fiscalía de Sonora confirma detención de implicado

Esta mañana de este martes 18 de noviembre de 2025, la FGJES informó mediante un boletín que capturó a una persona de interés. La detención se realizó en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, donde se desplegó un dispositivo de búsqueda basado en indicios levantados en el lugar del crimen.

"Con base en datos de prueba obtenidos en la escena del crimen, la FGJES, en conjunto con la Policía Municipal de Hermosillo, realizó la detención de la persona de interés, la cual fue localizada en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos y será puesta a disposición del Agente del Ministerio Público para que en su caso sea identificada y acreditar su participación en el hecho", señaló la FGJES en su comunicado.

Asesinan a agente de tránsito

Los primeros reportes señalan que el ataque sucedió a las 22:31 horas del lunes 17 de noviembre en la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín, en la colonia Adolfo López Mateos. En ese punto, el oficial de Tránsito Rafael V. se encontraba a bordo de la unidad E-217 cuando fue sorprendido por disparos de arma de fuego.

#Seguridad | Asesinan a policía en Hermosillo: FGJES confirma la captura de presunto implicado uD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/WJYHR63iDe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui