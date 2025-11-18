Atrapan a dos presuntos 'tiradores' en Ciudad Obregón; le hallaron 76 envoltorios de droga

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades realizaron la detención de dos personas en Ciudad Obregón por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud. Estos resultados fueron producto de operativos conjuntos en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en colaboración con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar).

El primer caso tuvo lugar en un filtro de inspección y vigilancia preventiva, instalado en las calles Huatachive y Bordo del Canal. En este punto, los agentes procedieron a la revisión de un joven identificado como Carlos Alonso 'N', de 25 años de edad. Durante la inspección, se le encontró en posesión de 66 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características físicas de la droga conocida como metanfetamina o crystal.

También se le hallaron tres paquetes con una hierba verde y seca, presumiblemente marihuana. En una acción distinta, durante un patrullaje en la colonia Villa California, específicamente en la calle Fresnillo, entre Compostela y Alazán, las fuerzas del orden detuvieron a un hombre identificado como Ángel 'N', también de 25 años.

Tras una revisión, se le localizaron entre sus pertenencias 10 bolsas plásticas que contenían una sustancia con las mismas características de la metanfetamina. En ambos casos, los detenidos y la materia ilícita asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargará de integrar las carpetas de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó que estos aseguramientos son un reflejo directo de la efectividad de la cooperación interinstitucional, la cual permite optimizar recursos y ampliar la cobertura de vigilancia en zonas prioritarias. Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener de forma permanente estos operativos coordinados para inhibir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad en la región.

