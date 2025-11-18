Balacera en barbería de Culiacán: Sicarios irrumpen en un negocio y ejecutan al propietario

Culiacán, Sonora.- En otro violento ataque armado registrado este martes 18 de noviembre de 2025, el propietario de una barbería fue ejecutado a balazos al interior de su establecimiento ubicado en una de las vialidades principales del sector Santa Fe, al norte de Culiacán, Sinaloa. A través de una llamada a las líneas de emergencias se reportaron detonaciones de arma de fuego en un local comercial, por lo que se desplegó una intensa movilización policíaca en el sector.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron a las 10:30 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en un negocio situado por el bulevar Jardín de las Orquídeas, entre Villa El Rosario y Villa Concordia, en el fraccionamiento Colinas de Ribera de dicho sector. Una vez en el lugar, los agresores ejecutaron a balazos a José Leobardo 'N', de 49 años de edad y de oficio barbero, identificado como dueño del lugar.

A simple vista a la víctima se le apreciaban múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo, pero hasta el momento no se han dado a conocer detalles del calibre del arma que utilizaron o utilizó el asesino para cometer el crimen y minutos después el área fue asegurada con la tradicional cinta amarilla para preservar las evidencias", explicó el medio citado anteriormente.

Tras concretar el homicidio, los gatilleros huyeron de la zona, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron alertados y se trasladaron a la ubicación. Una vez en el sitio, los uniformados confirmaron que el cuerpo sin vida del estilista, mismo que quedó boca abajo en el interior del establecimiento y a unos cuantos centímetros de la entrada principal, a un lado de los sillones de la sala de espera.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para que se encargara de los trabajos de campo, así como de las primeras indagatorias para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado por sus familiares.

Al interior de una barbería, asesinan a un hombre en Colinas de la Rivera, al norte de Culiacán



El homicidio ocurrió por el bulevar Jardín de Las Orquídeas entre Villa de Cópala y avenida Villa Capirata



Véala en https://t.co/mMQvRatZFU pic.twitter.com/Zu1aKAC4Ck — Adiscusión Diario (@adiscusion) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui