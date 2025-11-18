Capturan a 'El Cuñadito', presunto implicado en asesinato de policía capitalino en Edomex

Chalco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes sobre el avance en la investigación del asesinato de un agente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ocurrido el pasado mes de septiembre. Un juez de control del Distrito Judicial de Chalco dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Guadalupe 'N', alias 'El Cuñadito', por su presunta responsabilidad en el delito de robo con la agravante de causar la muerte.

De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público, los hechos que se le imputan tuvieron lugar el 30 de septiembre en la colonia San Miguel Jacalones, de Chalco. En dicha fecha, José Guadalupe 'N' se habría reunido en la esquina de las calles 10 de Mayo y prolongación 20 de Noviembre con otros dos sujetos, uno de ellos identificado por el alias de 'El Chino' y un menor de edad. La indagatoria sostiene que, durante este encuentro, el hoy detenido presuntamente les entregó armas de fuego a sus cómplices.

Posteriormente, estos dos individuos, a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima, un policía en activo que circulaba también en motocicleta en compañía de otra persona. Según la relatoría de los hechos, el menor descendió del vehículo y, amagando al oficial con el arma, le exigió que entregara su unidad. Ante la negativa de la víctima, el agresor le disparó, provocándole una herida que le causó la muerte en el lugar. La acompañante del oficial también fue agredida con el arma de fuego antes de que los responsables huyeran de la escena con ambas motocicletas.

A raíz de este suceso, la FGJEM inició un proceso de investigación que incluyó labores de inteligencia, análisis de gabinete y diligencias en campo. Este trabajo permitió a los agentes ministeriales establecer la probable identidad de los involucrados. Una vez reunidos los elementos de prueba suficientes, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de José Guadalupe 'N'.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo de un Juez un auto de vinculación a proceso en contra de José Guadalupe “N” por su probable intervención en el homicidio de un elemento de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México cuando pretendían despojarlo de su motocicleta en el… pic.twitter.com/D1YydW7qrt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 18, 2025

Tras su detención, el imputado fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Luego de analizar los datos aportados por la Fiscalía, el juez determinó vincularlo a proceso, estableciendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria para esclarecer plenamente su participación en el crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora