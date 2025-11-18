Capturan a joven sicario en Ciudad Obregón; está acusado de doble asesinato en la Beltrones

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el avance en un proceso legal en contra de uno de los probables responsables de el doble asesinato ocurrido en Ciudad Obregón. Este martes, la institución confirmó que un hombre llamado Denzel Vicente 'N', fue imputado después de su detención por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

La acusación, formulada por personal de la Agencia del Ministerio Público, se centra en los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2025, donde Alán 'N' y Omar 'N' fueron privados de la vida. La imputación se sustenta bajo las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, elementos que, de ser probados, señalan una planificación deliberada y una ejecución que dejó a las víctimas sin oportunidad de defensa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las evidencias recabadas hasta el momento sugieren que Denzel Vicente 'N', en conjunto con al menos un cómplice, habría planeado un ataque armado. La reconstrucción de los hechos indica que los presuntos agresores llegaron a bordo de una motocicleta al domicilio ubicado en las calles Camelia Blanca y Pérsimo, de la colonia Beltrones, al norte de la ciudad.

En este lugar, habrían sorprendido a las víctimas, utilizando para el ataque dos armas de fuego de calibres distintos, una corta y una larga. La evidencia balística y los informes forenses, expuestos durante la audiencia inicial, detallan que los disparos se realizaron en múltiples ocasiones, causando lesiones craneoencefálicas y abdominales que resultaron fatales. Con la formulación de la imputación, se inicia el proceso judicial contra Denzel Vicente 'N'.

Formula FGJES imputación contra Denzel Vicente “N” por doble homicidio en Cajeme



Cajeme, Sonora, 18 de noviembre de 2025.- Como parte del avance en la investigación por un hecho de alto impacto registrado en Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora… pic.twitter.com/To1rP7u0NJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 18, 2025

El siguiente paso será que el juez de control determine las medidas cautelares correspondientes, como la prisión preventiva, y fije un plazo para la investigación complementaria. La FGJES indicó que este avance es resultado de un trabajo de investigación técnico y metodológico, para cumplir con su compromiso de construir casos sólidos que permitan llevar a los responsables de delitos que afectan la paz social ante la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora