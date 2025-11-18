Catean casa relacionada con asesinato de policía en Hermosillo; hallan droga y dos motos

Hermosillo, Sonora.- Este martes 18 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la ejecución de una orden de cateo en la colonia Adolfo López Mateos, de Hermosillo. La acción contó con la participación de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Municipal, y se implemento por el reciente asesinato de un oficial.

El despliegue táctico se realizó la tarde de este martes, dando inicio a las 16:52 horas en un domicilio particular ubicado en las calles Amapolas y Tabachín. Dicha diligencia fue autorizada por un juez como resultado de los avances en la investigación del homicidio de un agente de Seguridad Pública Municipal, registrado durante la noche anterior en la misma colonia. Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron diversos indicios.

En total, se incautaron 13 envoltorios plásticos que contenían una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal. Además de los narcóticos, fueron aseguradas dos motocicletas que se encontraban en el lugar, ambas sin placas de circulación. La primera es una unidad marca Italika, línea Forza, modelo 2018, en colores negro y azul. La segunda corresponde a una motocicleta marca Kurazai, línea Classic, también modelo 2018, en colores negro y plateado.

Si bien durante el operativo no se efectuaron detenciones de personas, la Fiscalía de Sonora señaló que la carpeta de investigación permanece abierta. Tanto los estupefacientes como los vehículos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), para continuar con los procedimientos legales correspondientes y avanzar en la identificación de los responsables.

Asesinato de policía

La noche del lunes, Rafael Vázquez Flores, agente de tránsito de la Policía Municipal de Hermosillo, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los posibles asesinos del oficial serían dos sujetos armados a bordo de motocicleta y señaló que ya hay una persona de interés detenida.

