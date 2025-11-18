CJNG se infiltra en la Policía de Jalisco: Caen cuatro agentes por secuestro y narcotráfico

Guadalajara, Jalisco.- En una acción coordinada de colaboración entre distintas agencias de seguridad, autoridades federales efectuaron la detención de cuatro agentes de la Policía Municipal en el Estado de Jalisco. Los oficiales son investigados por su presunta vinculación con una célula delictiva afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a actividades de alto impacto en la región sureste de la entidad.

El operativo se realizó tras trabajos de inteligencia e investigación, cuyo objetivo era desarticular una red criminal especializada en secuestro, delitos contra la salud (narcotráfico) y tráfico de armas. Las pesquisas permitieron a las autoridades federales identificar a los cuatro agentes, quienes laboraban en las corporaciones de seguridad pública de los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac.

Las captura se ejecutaron con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN). Esta sinergia entre fuerzas federales ayudó para el éxito de las detenciones, realizadas tras diligencias ministeriales en la zona.

Las personas arrestadas fueron identificadas como Hugo Aldair 'N', conocido como 'El Tuki'; Abiham Bathuel 'N', alias 'El Dire'; Rafaela 'N', apodado 'El Rafa'; y Edgar 'N', alias 'Pollo'. Según la información recabada, se presume que estos individuos utilizaban su posición dentro de las instituciones de seguridad para facilitar las operaciones del cártel, constituyendo un grave quebranto a la confianza ciudadana.

Tras su aprehensión, los cuatro implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. En esta fase, la autoridad ministerial integrará la carpeta de investigación con los elementos de prueba recabados para definir su situación jurídica y proceder conforme a derecho. Este caso resalta los esfuerzos continuos del Estado mexicano por depurar las corporaciones policiales y combatir la infiltración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui