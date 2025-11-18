Código Rojo en Puebla: Incendio en Club Nocturno deja 5 víctimas mortales; autoridades investigan

Puebla, Puebla.- La madrugada de este martes 18 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en un centro nocturno de la colonia Popular Coatepec, luego de que se alertara sobre un incendio dentro de un Centro Nocturno; presuntamente, este fue provocado y dejó un saldo de cinco muertos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado sobre la Avenida Nacional, muy cerca del cruce con la 105 Poniente, a unos metros de la 11 Sur. Testigos refirieron que el fuego comenzó de manera repentina en el interior del bar Lacoss Night Club, y dejó atrapados a varios trabajadores.

Durante la mañana de este martes, continuaron las labores de enfriamiento. Foto: Facebook

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y brigadistas de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un voraz incendio. Las autoridades iniciaron con las labores para controlar las llamas, tanto dentro del establecimiento como en un vehículo Toyota blanco estacionado frente al inmueble.

Durante la intervención, los equipos de emergencia rescataron a nueve personas con signos de intoxicación leve, quienes fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Sin embargo, una vez que los bomberos lograron ingresar completamente al bar, localizaron a cinco trabajadores sin vida. Según el informe preliminar, las víctimas murieron por intoxicación por monóxido de carbono.

#LoÚltimouD83DuDD34I Tragedia en #Puebla. Dos mujeres y tres hombres murieron en un incendio provocado en el interior del Bar Lacoss ubicado en la 105 Poniente y la 11 Sur.



??Reportes indican que sujetos abordo de una motocicleta llegaron al inmueble para prenderle fuego y escaparon… pic.twitter.com/NPuJy68jhB — Josue Aguilar (@josuealeexis) November 18, 2025

Entre las personas fallecidas se encontraban dos mujeres bailarinas y tres hombres que se desempeñaban como meseros del local. Las autoridades estatales acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.

Aunque versiones iniciales apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado como parte de un ataque directo contra el personal del establecimiento, aún no se ha confirmado el motivo. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

