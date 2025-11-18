Culiacán: Vehículo choca contra portón de colegio y provoca incendio en la colonia Guadalupe

Culiacán, Sinaloa. - Durante la noche del pasado lunes 17 de noviembre de 2025, se registraron diversos daños materiales tras un intenso incendio en un colegio ubicado en la colonia Guadalupe de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, el hecho fue provocado por sujetos desconocidos, de quienes se desconoce por completo su paradero, ya que huyeron rápidamente de la escena.

Aparentemente, antes de que iniciara el siniestro, varios individuos impactaron un Nissan March contra un portón eléctrico de la institución y, de inmediato, le prendieron fuego. Es importante aclarar que el lugar del incidente se encuentra en la esquina de las calles Río Quelite y avenida Manuel Bonilla. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conoce con certeza el motivo del ataque.

Fueron los vecinos quienes alertaron al número de emergencias, por lo que, tras un tiempo, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los Bomberos de Culiacán, quienes lograron sofocar las llamas. Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales; sin embargo, estaremos atentos a cualquier actualización.

No hay heridos

En otro suceso ocurrido ayer por la mañana, una vivienda de dos pisos en el fraccionamiento Santa Fe, ubicada en la calle Enrique Sánchez Alonso, fue objeto de vandalismo y recibió varios disparos. Testigos mencionaron que los agresores, armados, rociaron combustible sobre la propiedad y, además de incendiar la casa, también prendieron fuego a un automóvil Chevrolet Aveo que se encontraba en el lugar.

La violencia continúa en Culiacán, Sinaloa. Cada día se reportan levantones, homicidios, secuestros y otros delitos que son investigados por la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados en ninguno de los casos mencionados, pero como las investigaciones apenas comienzan, se espera que en las próximas horas surjan avances que aporten más claridad a estos sucesos.

