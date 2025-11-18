Desmantelan casa usada por banda criminal en Caborca; incautan armamento y equipo táctico

Caborca, Sonora.- En una acción entre distintas corporaciones de seguridad, se realizó un operativo en el municipio de Caborca, Sonora, que resultó en el aseguramiento de un arsenal, narcóticos y equipo táctico presuntamente perteneciente a una organización delictiva. El despliegue fue producto de labores de inteligencia e investigación previas, que permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) obtener una orden de cateo.

Con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se procedió a la inspección de un domicilio, como parte de los esfuerzos continuos para desmantelar las capacidades de los grupos criminales que operan en la región. Durante la minuciosa revisión del domicilio, las autoridades localizaron armamento de alto poder, incluyendo cuatro fusiles de asalto, acompañados de 2,733 cartuchos útiles y 28 cargadores.

Además, se incautó equipo táctico esencial para actividades ilícitas, tales como nueve chalecos balísticos y 29 ponchallantas metálicos, diseñados para obstaculizar persecuciones policiales. En el lugar también se encontró un vehículo y diversas sustancias ilegales, entre ellas cinco bolsas con hierba verde con las características de la marihuana y dosis de otros narcóticos pendientes de cuantificación y análisis pericial.

Todo el material decomisado fue debidamente embalado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Esta instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para dar seguimiento a las indagatorias y determinar las responsabilidades penales. Este aseguramiento representa un golpe a la estructura logística y operativa del grupo criminal que usaba en inmueble como base de operaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui