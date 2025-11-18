Detienen a tres presuntos 'tiradores' en Hermosillo; les aseguraron diversos narcóticos

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) intensificaron sus patrullajes de vigilancia en diversas colonias de Hermosillo, logrando la detención de tres hombre en hechos separados por presunta posesión de sustancias ilícitas. Las acciones operativas, enfocadas en la disuasión del narcomenudeo y la protección de la comunidad, se realizaron en los sectores de Dunas, Real de Sevilla y Primero Hermosillo.

Gracias a estas acciones, se logró el aseguramiento de una cantidad de narcótico a granel que, según estimaciones, podría haberse convertido en aproximadamente 250 dosis destinadas a la distribución local, evitando así su llegada a las calles y su potencial impacto en la sociedad. El primer caso tuvo lugar en la colonia Dunas, donde los agentes estatales interceptaron a un individuo identificado como Víctor 'N', de 25 años de edad.

Esta persona tenía en su poder un envoltorio que contenía una sustancia granulada con las características de un narcótico. De manera similar, en un recorrido de vigilancia por la colonia Real de Sevilla, fue detenido Oscar 'N', de 60 años, tras encontrársele en posesión de un paquete con un contenido de naturaleza similar. Finalmente, en la colonia Primero Hermosillo, una tercera detención fue efectuada.

En este hecho, un hombre llamado Ángel 'N', de 30 años, fue asegurado por los oficiales al portar tres bolsas que contenían la misma clase de sustancia prohibida. Conforme al protocolo establecido, cada uno de los individuos fue debidamente informado sobre sus derechos constitucionales al momento de su detención. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad competente del Ministerio Público,

Leyenda

Dicha entidad que se encargará de integrar las carpetas de investigación correspondientes para determinar su situación jurídica. "Los operativos de la PESP se mantienen en el municipio de Hermosillo para colaborar con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno en las acciones de prevención, seguimiento a las denuncias ciudadanas y combate al delito", se lee en el comunicado compartido.

Fuente: Tribuna del Yaqui