Discusión por deuda de dinero deja un muerto en Nuevo León; se enfrentaron a cuchillazos

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- En un hecho registrado la noche del lunes 17 de noviembre, una discusión relacionada con una deuda económica terminó en el homicidio de un masculino en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Oriente, perteneciente al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los primeros reportes indican que el hoy occiso y un compañero se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas antes de que comenzara el altercado.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando los dos involucrados, de oficio obreros, estaban conviviendo en una vivienda que se sitúa en el cruce de las calles Río Nilo y Río Sena, en donde ambos rentaban. La situación escaló a tal punto que José Fernando Ávila, de 30 años de edad aproximadamente y oriundo del estado de Coahuila, recibió heridas mortales provocadas por un ataque de arma blanca.

Según fuentes policiales, las indagatorias establecen que la disputa escaló hasta derivar en un ataque con arma blanca, en el que José Fernando Ávila, de aproximadamente 30 años, resultó mortalmente herido. Pese a los intentos por auxiliarlo, falleció en el lugar", explicó el medio de noticias INFO7 Monterrey.

Enfrentamiento con arma blanca deja un muerto y un lesionado en la colonia Villas del Oriente.

De forma preliminar se identificó al presunto agresor como Edson 'N', quien también sufrió lesiones de consideración a la altura del cuello durante el enfrentamiento que sostuvo con el fallecido. Derivad de las heridas profundas que presentaba, el sujeto fue trasladado bajo resguardo policial a un hospital para recibir atención médica especializada, en donde permanecerá internado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes del caso.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a la residencia y acordonaron el perímetro, a la vez que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias para reconstruir el desarrollo del suceso y cumplir con las indagatorias preliminares. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJEN) abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui