Ejecutan a mujer en Tijuana; el cuerpo fue encontrado dentro de su automóvil en la colonia Patrimonial

Tijuana, Baja California.- Este martes 18 de noviembre de 2025, alrededor de las 08:00 horas, fue ejecutada a balazos una mujer de identidad desconocida mientras conducía un vehículo entre la calle Mulegé y la avenida Cañón K, en la colonia Patrimonial. De acuerdo con información extraoficial, las autoridades locales se percataron de la situación tras recibir diversos reportes a la línea de emergencia.

Una vez que llegaron al sitio, encontraron a la mujer sin vida en el asiento del conductor de un Toyota gris con placas 9SYS373 de California. Aunque los paramédicos de la Cruz Roja intentaron salvarle la vida, no tuvieron éxito, pues murió en la escena. Su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para su respectiva inspección antes de ser entregado a sus familiares.

Es necesario destacar que, en el lugar de los hechos, los agentes hallaron 13 casquillos, los cuales fueron recabados como evidencia. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos, y también se desconoce el móvil del crimen. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas por parte de las fuentes oficiales.

En otro asunto, en la misma ciudad, pero sobre la avenida Enrique Silvestre, cerca del bulevar Federico Benítez, una mujer de aproximadamente 40 años murió mientras conducía durante la mañana de este día. En el sitio, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el lamentable hecho. Una de las hipótesis más viables es que padecía una enfermedad, por lo que aún no se confirma que se tratara de un choque.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa oficial de muerte. Asimismo, se hace un llamado a manejar siempre con precaución y respetar todos los señalamientos viales, pues solo así se evita una tragedia que podría poner en riesgo su bienestar.

