Estaban de fiesta y alcoholizados: Grupo de personas agrede a golpes a mujer en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante las primeras horas de este martes 18 de noviembre de 2025, una mujer de 55 años de edad resultó con lesiones derivadas de una riña suscitada en la colonia Lomas de Anza, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Los reportes preliminares señalan que la víctima fue atacada por un grupo de vecinos y se trasladó por sus propios medios a un hospital de la localidad.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el caso se reportó alrededor de las 03:27 horas, por lo que elementos de la Policía Municipal se movilizaron hacia el Hospital IMSS Bienestar, a donde acudió la fémina. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la afectada, quien se identificó como Cristina 'N', quien fue valorada y diagnosticada por el personal médico con policontusiones.

Frente a los oficiales, Cristina 'N', relató que llegó a su domicilio y observó a un grupo de al menos ocho personas, entre hombres y mujeres, quienes se encontraban en medio de un convivio con música y bebidas alcohólicas de por medio en la banqueta. Una de las mujeres, según su testimonio, comenzó a agredirla verbalmente y posteriormente el resto del grupo se unió al ataque, mismo que escaló hasta una brutal golpiza.

Policías municipales acudieron al hospital y se entrevistaron con la víctima para tomar conocimiento del caso.

Una vez que la agresión cesó, la víctima se percató de la pérdida de su teléfono celular y billetera, aparentemente sustraídos en medio del ataque. Posteriormente se movilizó al citado nosocomio por sus propios medios y ahí se determinó que las lesiones no ponen en riesgo su vida. Derivado del caso, las autoridades municipales elaboraron el informe correspondiente y continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los agresores.

En otro caso similar ocurrido en Nogales, Braulio 'N', de 27 años, resultó gravemente herido tras recibir una brutal golpiza durante una fiesta realizada el pasado miércoles 12 de noviembre en la colonia Héroes. El joven fue ingresado al Hospital IMSS Bienestar, en donde se determinó que presentaba lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida, por lo que policías municipales acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del hecho.

#Seguridad | Sonora: Tres sujetos golpean brutalmente a joven en una fiesta y lo dejan herido de gravedad uD83DuDEA8https://t.co/jvFhNunIXM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui