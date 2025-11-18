Fuerte accidente al sur de Hermosillo: Autobús se estrella contra poste y deja varios heridos

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado 18 de noviembre, un autobús del transporte público protagonizó un fuerte accidente vehicular en la colonia Emiliano Zapata, ubicada al sur de Hermosillo, dejando un saldo de varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El aparatoso percance tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas en el cruce del bulevar Solidaridad y la calle Ciudad Rosario.

Según los primeros informes, el conductor de la unidad de la ruta 4, que transportaba a unos 33 pasajeros, perdió el control del volante por motivos que aún no han sido revelados. El vehículo se subió a la banqueta y se impactó de frente contra un poste de concreto perteneciente al tendido eléctrico, deteniendo su marcha abruptamente frente a una gasolinera. Tras el reporte del suceso, diversas unidades de emergencia se movilizaron al lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar los primeros auxilios a los pasajeros. Si bien varios de los ocupantes presentaron golpes y crisis nerviosas, se confirmó que al menos dos personas requirieron ser trasladadas a un hospital para una valoración médica. El impacto provocó serios daños en la parte frontal del camión, mientras que el poste de concreto fue arrancado de su base, quedando encima de la unidad.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo procedieron a acordonar el área para asegurar la escena, facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y desviar el tráfico vehicular. Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentó en el sitio para evaluar los daños en la infraestructura eléctrica y tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos adicionales y las posteriores reparaciones.

El camión de pasajeros arrancó el poste de la CFE

Las autoridades competentes ya han iniciado las investigaciones para determinar con exactitud las causas que originaron el accidente. Se espera que en las próximas horas se logre restablecer por completo la circulación en el bulevar Solidaridad, una vez que la unidad sea retirada y la zona quede completamente asegurada y libre de cables sueltos.

Fuente: Tribuna del Yaqui