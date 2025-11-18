Grupo armado rafaguea autos y deja un herido en autolavado al norponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 18 de noviembre de 2025 se reportó un ataque armado en un autolavado ubicado en la colonia 4 de Marzo, al norponiente de Culiacán. El hecho dejó como saldo a un hombre lesionado, quien fue identificado como Baltazar 'N', y tres vehículos siniestrados por las detonaciones de arma de fuego. La violenta irrupción generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el atentado se registró a las 17:00 horas aproximadamente y tuvo lugar en el mencionado establecimiento situado sobre el bulevar Nuevo Horizontes, esquina con callejón Anhelo, en donde sujetos armados efectuaron ráfagas de arma larga y posteriormente huyeron del lugar. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital y de momento se desconoce su estado de salud.

El ataque armado se registró alrededor de las 17:00 horas en un lavado de nombre 'Los Carnales' ubicado sobre el bulevar Nuevo Horizontes en esquina de la calle Anhelo, esto cuando se reportaba el sistema de emergencias 911 sobre una fuerte balacera en la zona por lo que las autoridades se movilizaron", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Hay al menos un herido y tres vehículos con impactos de bala tras ataque armado en autolavado en la 4 de Marzo en #Culiacán pic.twitter.com/7jbWOPRtmM — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 19, 2025

De forma preliminar se dijo que dos trabajadores se encontraban lavando dos vehículos estacionados al momento de la agresión. Extraoficialmente se reportó que el ataque se perpetró contra el dueño del negocio; sin embargo, los disparos dañaron tres automóviles: un un Toyota Corolla, un BYD y un Volkswagen Jetta, todos de color blanco y de modelo reciente. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) se movilizaron hacia la ubicación.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación. Con respecto a las unidades siniestradas, las autoridades las remolcaron hasta la pensión de Bienes Asegurados de la dependencia estatal, en donde permanecerán bajo resguardo mientras se llevan a cabo las indagatorias complementarias de esta agresión armada.

Fuente: Tribuna del Yaqui