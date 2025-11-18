La angustia crece en Hermosillo: Menor de 16 años desapareció hace más de una semana

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora compartió una ficha para solicitar apoyo de la ciudadanía en la localización de Cristopher Misael González Acuña, un joven de 16 años de edad reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. Según la información, el menor fue visto por última vez el pasado 10 de noviembre de 2025, en calles de la colonia Altares y desde ese momento su familia no ha tenido información sobre su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, Cristopher Misael tiene piel morena y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.65 metros y pesa cerca de 50 kilogramos. Además tiene cabello negro, corto y ondulado, además de ojos cafés medianos. También fue descrito con labios gruesos y boca grande, rasgos que pueden ayudar a identificarlo con mayor facilidad. La Comisión de Búsqueda hizo hincapié en la importancia de sus rasgos físicos para su pronta localización.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CRISTOPHER MISAEL GONZÁLEZ ACUÑA. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CRISTOPHER MISAEL GONZALEZ ACUÑA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/IcKpBFUn7n — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 18, 2025

Con respecto a sus señas particulares, el joven presentaba un tatuaje en el antebrazo derecho, con una imagen similar a la de un dragón, este elemento distintivo es clave para reconocerlo en caso de verlo en algún lugar. Al momento, no se ha informado sobre las circunstancias de su desaparición ni se han revelado detalles adicionales del caso. Por lo pronto, las autoridades correspondientes continúan con las labores de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado exhortó a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre el paradero de Cristopher Misael González Acuña, la reporte de inmediato al número telefónico 662 229 7369 o por medio del correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cada reporte será atendido de manera confidencial y puede resultar determinante para encontrarlo. Cada dato, por más pequeño que parezca, es clave para que regrese con bien a casa.

#Seguridad | Reportan caída de niño de 6 años en una alcantarilla abierta al sureste de Ciudad Obregón uD83DuDC66uD83CuDFFBuD83DuDD73?uD83DuDEA8https://t.co/kCorguZYNg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui