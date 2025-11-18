Localizan cuerpo con signos violencia y un cable enredado en el cuello al sur de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este lunes 18 de noviembre de 2025 se registró una intensa movilización policial por el hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia Los Remates, ubicada al sur de Monterrey, Nuevo León. Los reportes preliminares señalan que se trata de una persona del sexo masculino, quien presentaba visibles marcas de golpes, heridas provocada por arma blanca y un cable enredado en el cuello, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, la localización del cadáver se reportó alrededor de las 09:00 horas y tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Valle Verde, entre Primera Privada Valle Azul y Valle Verde, en la mencionada demarcación. De manera preliminar trascendió que el hoy occiso vivía solo luego de separarse de su pareja sentimental, aunque frecuentemente se reunía con amigos para ingerir bebidas alcohólicas.

Por ello, no se descarta que su muerte pueda estar relacionada con alguna de esas personas. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso", detalló el medio anteriormente citado acerca de los resultados de las primeras indagatorias.

Hasta el lugar de los hechos, localizado en las faldas del cerro de La Silla y junto a la colonia San Ángel Sur, arribaron elementos de Fuerza Civil y confirmaron la presencia del masculino, quien ya no contaba con signos vitales. De forma preliminar se identificó al fallecido como Guadalupe Aquino Fernández, de 44 años de edad y que presuntamente se dedicaba a la instalaciones de aparatos de aire acondicionado.

Una vez culminadas las diligencias correspondientes en el área, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizarán las pruebas de ley y se determinarán las causas de su deceso. Este caso se une a otro similar registrado el pasado viernes 14 de noviembre, cuando se localizó a un hombre sin vida que presentaba impactos de bala en una casa abandonada de Monterrey, inmueble ubicado en las calles Mariano Paredes y Benjamín Franklin, en la colonia Benito Juárez.

Fuente: Tribuna del Yaqui