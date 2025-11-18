Localizan nuevo cuerpo en cementerio clandestino de Hermosillo; sube la cifra a 65 víctimas

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora reportó el hallazgo de restos humanos en un predio ubicado sobre la carretera 26, al poniente de Hermosillo. El descubrimiento tuvo lugar en una zona previamente identificada como un cementerio clandestino, donde en meses anteriores ya se habían recuperado más de 60 cuerpos. Cecilia Delgado, fundadora del colectivo, informó que las labores de búsqueda se realizaron durante la jornada del pasado lunes

Esto sucedió en un terreno a la altura del kilómetro 20 de la mencionada vía. El equipo comenzó sus actividades desde las primeras horas del día, culminando con la localización del cuerpo, presuntamente de un masculino, aproximadamente a las 16:00 horas. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso inmediato al Ministerio Público para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciara el procesamiento de la escena.

Delgado confirmó que el personal forense trabajó en el sitio hasta entrada la noche del lunes para asegurar la fosa y recuperar la evidencia. La líder del colectivo adelantó que las tareas en el área no han concluido. "Vamos a continuar con retroexcavadora para seguir trabajando y descartar la presencia de más restos en todo el polígono", puntualizó, indicando que la búsqueda se extendería durante el martes para realizar una exploración del terreno con maquinaria pesada.

A través de sus plataformas digitales, Buscadoras por la Paz Sonora comunicó el hallazgo, recordando la magnitud de los trabajos realizados previamente en ese mismo punto, que ya suma un total de 65 individuos localizados. En su mensaje, la organización señaló que su misión va más allá de las cifras, subrayando la importancia de devolver la identidad y la dignidad a cada persona encontrada y de ofrecer respuestas a las familias que continúan esperando.

Esta jornada de búsqueda contó con un amplio respaldo interinstitucional, en el que participaron la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal. Asimismo, el colectivo agradeció la colaboración y el apoyo solidario de otras organizaciones civiles, como Misioneras Buscadoras Magdalena, destacando que la unión de esfuerzos es fundamental para avanzar en la localización de personas desaparecidas en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui