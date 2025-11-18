Noche violenta en Sonora: Sicarios asesinan a balazos a oficial de la Policía de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La violencia no descansó este puente en el estado de Sonora. Durante las últimas horas del lunes 17 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal del Gobierno Federal, desplegaron un intenso operativo en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado contra un elemento de la Policía Municipal, quien, por desgracia, perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, los hechos ocurrieron este lunes 17 de noviembre de 2025, en pleno día de asueto por conmemoración de la Revolución Mexicana, aproximadamente a las 22:50 horas, tiempo local, en la calle Dalia de la colonia Adolfo López Mateos. Se detalló que el policía municipal, identificado como Rafael Vásquez Flores, transitaba por la zona a bordo de la patrulla E-217, una de las unidades eléctricas de la corporación.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes en Hermosillo.

En un momento, el oficial fue interceptado por sujetos armados (hasta ahora identificados), quienes le dispararon en al menos 10 ocasiones con un arma corta, lo que provocó que el elemento cayera al piso. En tanto, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. A la brevedad se activó el Código Rojo en el sector, a lo que se hicieron presentes más oficiales Municipales, Estatales y paramédicos.

A pesar de los esfuerzos y la pronta llegada de los elementos de auxilio, el oficial Vásquez Flores no logró soportar la gravedad de las lesiones causadas por los proyectiles y fue declarado sin vida en el mismo lugar de la balacera. Los agentes de la policía Municipal de Hermosillo acordonaron el área, mientras personal del Ejército mexicano resguardo el perímetro para que se iniciaran con las diligencias correspondientes por este caso.

Las evidencias balísticas, así como el cuerpo del policía, fueron levantados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes ya abrieron una nueva carpeta de investigación por este violento hecho en la capital sonorense. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del homicidio, así como la identidad de los agresores. Las pesquisas continuarán.

