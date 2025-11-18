Reportan caída de niño de 6 años en una alcantarilla abierta al sureste de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este martes 18 de noviembre de 2025 se registró un lamentable momento que pudo terminar en tragedia, cuando un niño de 6 años de edad cayó dentro de una alcantarilla que no tenía puesta su tapa de seguridad en el fraccionamiento Las Misiones, ubicado al sureste de Ciudad Obregón, Sonora. Afortunadamente, el padre del menor logró auxiliar al pequeño y ponerlo a salvo.

De acuerdo con un reporte que comenzó a circular en redes sociales, los hechos se registraron en la sección Granada, en la intersección de las calles Ferrer y Aistan, cuando presuntamente el infante se encontraba caminando solo por el lugar y fue en ese momento cayó al registro abierto. De forma casi milagrosa, una tabla tipo fibracel, misma que estaba colocada al interior de la alcantarilla, evitó que la víctima terminará en el fondo.

Posteriormente, el padre del niño, identificado como Emanuel, de 6 años, se percató de la situación y corrió a brindarle auxilio. El individuo consiguió poner a salvo a su hijo, quien no resultó con lesiones de gravedad, por lo que no tuvo que ser trasladado a un hospital. Se desconoce los motivos por los que el registro se encontraba abierto en ese momento, pero se espera que exista una postura oficial por parte de las instancias competentes.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado acerca de este suceso; sin embargo, vecinos del sector reportaron a medios locales que dicha alcantarilla ya había sido reportada anteriormente, ya que representaba un riesgo para las personas que pasan por el sector, que frecuentemente es transitado por infantes que caminan rumbo a alguna escuela y a una de las áreas de recreación. Es por ello que se insiste en la pronta intervención por parte de las autoridades.

La alcantarilla se ubica en la sección Granada del fraccionamiento Las Misiones.

Lesionan a niño con rifle de postas

En otro caso ocurrido el pasado lunes 11 de noviembre y que involucra a niños, un menor de 9 años resultó lesionado por el disparo de un rifle de postas afuera de un domicilio del fraccionamiento Urbi Villa del Real, al este de Ciudad Obregón. El ataque se registró sobre la calle Alicante, entre Casa Blanca y Benavente, cuando un hombre identificado como Santiago C. R., de 50 años, realizó dicha acción y le ocasionó una herida al niño en una de sus mejillas.

#Seguridad | Le disparan con rifle de postas a un menor de 9 años mientras jugaba en Ciudad Obregón uD83DuDC66uD83CuDFFBuD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/NdhZkGlJKM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui